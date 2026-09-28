Глава Татарстана попал в санкционные списки Евросоюза

Европейский союз пополнил перечень лиц, в отношении которых введены санкции. В частности, в список внесли главу Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Как следует из заявления Совета ЕС, в этот раз в перечень добавили 10 физических и 17 юридических лиц. Ограничительные меры подразумевают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза.

Среди подсанкционных физлиц указаны глава Татарстана Рустам Минниханов, министр образования и науки Донецкой Народной Республики Олег Трофимов, министр спорта и туризма ДНР Максим Швец, уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко, замглавы администрации города Ялта Ренард Кутковский.

Среди подсанкционных юрлиц оказались российские детские центры и лагеря, а также комитет по туризму города Москвы и детский лагерь КНДР «Сондовон».

Брюссель, Зоя Осколкова