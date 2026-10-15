Отношения Трампа с Зеленским, возможно, никогда больше хорошими не будут – иностранные СМИ

Отношения между Трампом и Владимиром Зеленским начали ухудшаться еще в сентябре этого года, после их встречи на Генассамблеи ООН. Как пишет The Wall Street Journal, президент США тогда предложил Зеленскому начать переговоры с Москвой, на что получил отказ.

Кроме того, недовольство Трампа вызвало то обстоятельство, что Киев пользуется ресурсами США для атак на российские НПЗ. Все предложения прекратить так делать не встретили в Киеве должного понимания, что привело отношения Трампа и Зеленского в низшую их точку за все время с момента их знаменитой перепалки в Белом доме в феврале 2025 года.

Как пишет британский журнал Spectator, возможно, эти испорченные отношения уже не подлежат восстановлению: после интервью украинского политика британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором Зеленский позволил себе открыто и резко критиковать Трампа, не исключено, что исправить уже ничего не получится и поддержка Вашингтона будет потеряна.

Минимум до начала ноября сближения между Трампом и Зеленским, скорее всего, не произойдет, говорится в публикации.

Напомним, что ранее Трамп обвинил Зеленского в непослушании, в отказе прекратить бить по НПЗ России, и заключать мир с Москвой. Трамп призвал провести на Украине выборы президента, чтобы избрать более договороспособного человека. Эту же мысль высказал накануне и Илон Макс, которого Зеленский обвинил в том, что он отключил украинским военным спутниковую связь, затруднив ведение военной кампании против России.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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