«Не рой другому яму»: Путин предупредил о последствиях попыток исключить РФ с газового рынка

Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка и сдержать развитие отечественной газовой отрасли имеют серьезные последствия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве

«Прежде всего, растущие, запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа, компаний, предприятий, домохозяйств», – указал он.

Российский лидер добавил, что Европа, отказываясь от российских энергоносителей, «сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере».

Путин прокомментировал ситуацию с энергетикой в Европе русской поговоркой «не рой другому яму, сам в нее попадешь». «Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – отметил президент РФ.

Глава российского государства также подчеркнул, что мировая газовая отрасль сейчас переживает потрясения. «Как мы хорошо знаем, в одном из глобальных центров газодобычи (на Ближнем Востоке – прим. ред.) ситуация обострилась, нарушены привычные логистические цепочки и маршруты поставок. В отношении российских газопроводов в Европу совершены прямые террористические акты: они взорваны. А некоторые государства установили барьеры для закупки профильного оборудования и технологий», – отметил он.

По словам Путина, цены на газ в мире резко выросли, но могут так же резко откатиться назад. Он уточнил, что главной проблемой мирового рынка газа является сбой поставок, с рынка выпали большие объемы предложения, но «спрос никуда не делся». Российский президент предложил странам-экспортерам – участницам Форума проработать оптимизацию транспортных маршрутов с учетом их географического положения.

Мировой спрос на газ увеличивается, роль природного газа как опоры глобальной энергетики, промышленности, аграрного сектора и системы международной торговли будет только укрепляться, подчеркнул Путин. «Это серьезный вызов для газовой отрасли, особенно с учетом потрясений, которые она сейчас переживает», – констатировал российский лидер.

Российский лидер отметил, что на газ приходится четверть мирового энергобаланса. По его словам, в 2025 году потребление газа выросло на 1,2% до 4,2 трлн куб. м. Ожидается, что мировой спрос на газ к середине текущего века увеличится до 5,5 трлн куб. м в год, добавил Путин.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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