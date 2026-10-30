Лавров прибыл в США на заседание глав МИД G20

Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл в Атланту. Он будет представлять Россию на заседании глав МИД «Большой двадцатки» (G20).

Как пояснила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, в ходе общения на заседании G20 ожидается «обстоятельная дискуссия по широкому кругу геополитических вызовов, включая конфликтную проблематику, конфронтационные тенденции, подрывающие основы мировой экономики».

«Конечно, центральной темой является мировая экономика, но не без анализа тех, в том числе и в первую очередь разрушительных тенденций в геополитике, которые имеют место быть», – добавила Захарова (цитата по «Российской газете»). В центре внимания находятся, в частности, вопросы свободы мореплавания, продовольственная и энергетическая безопасность.

Глава МИД РФ намерен в ходе выступлений представить видение Москвы основных катализаторов международной напряженности с фокусом на отказ ряда держав признать возвышение новых центров силы, использование для борьбы с оппонентами экономического «оружия», включая санкции, торговые войны и разрывы цепочек поставок. Российская делегация будет продвигать идеи укрепления основ многополярного мира на базе всей совокупности принципов Устава ООН, уважения суверенитета стран, развития между ними равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Акцент также будет сделан на необходимости скорейшей реформы глобальных экономических институтов, усиления в них голоса государств Востока и Юга.

Как обратила внимание официальный представитель МИД РФ, в ходе дискуссий прозвучит новый термин. Речь идет «секьюритизации» глобальных рынков. Под этим понятием скрывается влияние на глобальные рынки, цепочки поставок с помощью «криминальных методов, санкций, ареста активов, разбоя на морях и другого инструментария шантажа, диктата и подчинения в духе неоколониальных практик». Российская сторона даст оценку этому явлению.

Москва рассчитывает, что СМИД пройдет в конструктивном и неангажированном ключе, а российская делегация внесет свой вклад в подготовку здоровой почвы для успешного проведения саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Майами в декабре, напоминает «РГ».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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