США выступают за возобновление поставок российского газа в Европу через Украину

Америка продвигает мысль о скором возобновлении поставок российского газа в Европу. Идти топливо должно по трубопроводам через Украину, а сделку будет обеспечивать американский посредник – это позволит вывести поставки из-под европейских санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских официальных лиц.

По данным газеты, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выдвинули идею, пояснив, что могло бы стать выгодной возможностью для американских инвесторов.

Цены на газ в Европе уже увеличились в три раза с начала года из-за перебоев в мировой энерготорговле на фоне войны с Ираном, а неопределенность вокруг конфликта затруднила накопление запасов, напоминает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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