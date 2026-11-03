В Кремле подтвердили дату переговоров по Украине в Абу-Даби

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.

«Могу подтвердить эту дату. Действительно, российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби, будет принимать участие в трехсторонних переговорах», – сказал он журналистам.

По словам Пескова, российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее трехсторонние переговоры по Украине анонсировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, обсуждения будут сосредоточены на послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных инициативах и дальнейшим шагах на пути к миру.

Москва, Наталья Петрова