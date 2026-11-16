В Китае подтвердили встречу Путина, Си и Трампа на саммите АТЭС

Министерство иностранных дел КНР сообщило о подготовке ко встрече председателя Китая Си Цзиньпина с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите АТЭС.

«Девятнадцатого ноября председатель Си Цзиньпин проведет саммит КНР – России – США с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне», – говорится в сообщении ведомства.

Встречу трех лидеров ранее анонсировал американский лидер. Трамп заявил, что намерен обсудить прекращение войны в Иране и денуклеаризацию.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил о подготовке к переговорам, запланированным на эту дату. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Москва надеется, что трехсторонняя встреча положительно повлияет на всю международную обстановку.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября.

Пекин, Зоя Осколкова