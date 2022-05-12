«Готовы пожертвовать остальным миром»: Путин назвал причины надвигающегося кризиса

Элиты западных стран вводят санкции, основываясь на своих раздутых амбициях, но бьют по собственным гражданам, заявил президент РФ Владимир Путин. Антироссийские ограничения приближают мировой кризис, но ради доминирования Запад готов пожертвовать всем остальным миром.

«Санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по благополучию своих граждан. Вина целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром», – сказал российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин отметил, что инфляция в отдельных странах Европы почти достигла 20%, а рост цен в целом по еврозоне превысил 11%. Россия же справляется с последствиями санкций благодаря «ответственной макроэкономической политике последних лет и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности».

«Продолжение санкционной одержимости неминуемо приведет к сложнейшим труднообратимым последствиям для Евросоюза, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», – предупредил президент.

Как сообщал «Новый День», президент Аргентины Альберто Фернандес назвал аморальными ограничения, которые нанесли удар по всем странам мира так скоро после пандемии. Антироссийские санкции негативно повлияли не только на принявшие их страны, но и угрожают продовольственной и энергетической безопасности стран Латинской Америки.

Москва, Наталья Рязанова

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