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Наука

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Публикации за 31.05.17

NASA скрывает на Луне инопланетный город

NASA скрывает на Луне инопланетный город

Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA более 40 лет скрывает, что на Луне есть город, в котором живут инопланетяне. К такому выводу пришел физик-исследователь Валентин Дегтерев после изучения лунных снимков.

По словам Дегтярева, снимки были сделаны астронавтами и космическими аппаратами NASA во время их высадки на Луну в период с 1969 года по 1972 год.

Согласно его анализу, жилища пришельцев могут располагаться в кратерах Луны, передает портал .

По мнению ученого, о существовании иноземных цивилизаций на Луне в NASA молчат, а чтобы эта информация не стала поводом для насмешек и не привлекала излишнее внимание, снимки спутника Земли редактируются.

Москва, Мария Вяткина

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