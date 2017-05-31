Летними ночами россияне увидят Сатурн, Юпитер и Венеру / Июнь порадует метеорным потоком

Публикации за 31.05.17

В летние месяцы жители России смогут увидеть без помощи мощных телескопов три планеты Солнечной системы – Сатурн, Венеру и Юпитер. Кроме того, в конце июня над землей пронесется метеорный поток, в это время в небе за час можно будет наблюдать до сотни сгорающих в атмосфере частиц.

Первым на небосводе засияет окольцованный гигант Сатурн, сообщает Московский планетарий. Противостояние планеты с Солнцем означает, что угловые размеры Сатурна будут наибольшими в году, что даст возможность разглядеть планету более детально, чем в другие месяцы.

Ближе к рассвету Венера и Марс станут доступны для наблюдений, однако Красную планету из-за близости к Солнцу без телескопа рассмотреть не удастся. Юпитер появится в созвездии Девы.

Астрономы отмечают, что июнь – самый благоприятный период в году для наблюдений Солнца. На поверхности звезды можно увидеть пятна и другие образования даже не вооруженным глазом. Однако ученые предупреждают, чтобы изучать Солнце, необходимо обязательно использовать апертурный солнечный фильтр.

27 июня Земля пройдет сквозь орбиту кометы 7P/Понса-Виннеке. В это время в ночном небе земляне смогут наблюдать метеорный поток Июньские Боотиды. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается от 1 до 100 метеоров в час.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.05.17

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