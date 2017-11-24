Молнии создают реакции с антиматерией

Фотоны, порожденные молниями, способны «выбивать» отдельные нуклоны из атомов и заставлять их вырабатывать антиматерию. К таким выводам пришли ученые, говорится в публикации на страницах журнала Nature.

«Это открытие важно по той причине, что оно раскрыло новый источник изотопов в атмосфере Земли, в дополнение к тем реакциям, которые происходят в ней под действием космических лучей. Похожие процессы могут происходить в атмосферах и других планет, таких как Юпитер или Венера, и могут существенным образом влиять на их изотопный состав», – завил физик из Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Сарове Леонид Бабич.

Ученые пояснили, что ранее считалось, что при накоплении заряда статического электричества в облаке между ним и поверхностью Земли происходит «пробой» – молния. Не так давно российские физики выяснили, что в рождении молний замешаны космические лучи, выступающие в качестве «спускового крючка» для вспышек электричества, передает РИА «Новости». Любопытно и то, что спутник «Чибис-М» получил уникальные данные. Они показали, что молнии являются многоуровневыми структурами – фракталами. Их физические свойства и устройство микроячеек идентично всей молнии в целом.

Японские ученые тоже немало постарались в изучении природы молний. Так, команда исследователей во главе с Теруаки Эното (Teruaki Enoto) из Киотского университета открыла еще одно необычное свойство молний. Они наблюдали за вспышками гамма-излучения, возникающими при рождении молний в высоких слоях атмосферы. Они пришли к выводу, что пик всплесков приходился на ту часть спектра, которая обычно связывается с процессом аннигиляции антиматерии, чего физики никогда раньше видели. Это их поразило.

Аннигиляцию смогли объяснить «послесвечения» молний в гамма-диапазоне, вызванные, как оказалось, распадами азота-13 и кислорода-15, нестабильных изотопов вполне земных элементов, возникшими, по словам японских физиков, в результате ядерных реакций, непосредственно связанных с молниями. Эксперты пришли к выводу, что молнии порождают мощные пучки гамма-излучения, часть фотонов которых обладает достаточно высокой энергией, чтобы в «выбить» нейтроны или протоны из ядер атомов азота, кислорода, углерода и других элементов, присутствующих в атмосфере Земли.

В результате этого стабильные атомы азота-14 и кислорода-15 превращаются в нестабильные атомы, которые практически сразу превращаются в углерод-13 и азот-15, выбрасывая при этом пары нейтрино и позитронов. Рано или поздно позитроны сталкиваются с электронами, вырабатывая те пучки гамма-излучения, которые и зафиксировал Эното и его коллеги.

«Мы давно считали, что антиматерия является крайне редкой субстанцией, существующей в больших количествах только в научной фантастике. Кто мог знать, что она появляется над нашими головами фактически каждый день, когда в небе бушуют громы и молнии?", – заключил Эното.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.11.17

Новая угроза для Земли: на Солнце «вырос» крупнейший протуберанец. / В интернете появилась карта «вторжений инопланетян» на Землю. / Имплантаты со спиртом помогают победить рак. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»