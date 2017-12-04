На Землю обрушится метеоритный дождь

13 декабря жители Земли смогут наблюдать особенный метеоритный дождь – поток Гемениды, сообщает gismeteo.ru. По словам астрономов, лунный свет будет мешать наблюдению за относительно редким природным явлением в первой половине ночи. Однако после полуночи наблюдатели смогут в полной мере насладиться зрелищем падающих небесных тел. Ученые пояснили, что после 24:00 Луна скроется за горизонтом, избавив нас от светового загрязнения. Это позволит наблюдать за метеоритным потоком вплоть до рассвета.

Отметим, что метеорный поток Геминиды – один из самых мощных. В пик его активности наблюдатели могут насчитать до сотни метеоров ежечасно. Примечательно, что «космические странники» летят не навстречу Земле, а ей вдогонку. Благодаря этому они входят в атмосферу на относительно малой скорости, потому сгорают медленно, оставляя красивые яркие вспышки в небе. Скорость метеоров составляет всего лишь около 35 км/ч.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.12.17

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