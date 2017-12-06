Астрономы обнаружили в созвездии Льва «увеличенную копию» Земли

Международная команда астрономов объявила об обнаружении двух экзопланет, которые находятся на орбитах звезды K2-18 в созвездии Льва. Открытие сделано на основе обработки данных, полученных при помощи Европейской южной обсерваторией. Работа размещена на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org, а кратко о ней рассказывает Phys.org.

Планеты расположены на удалении в 111 световых лет от Земли. Одну из них нашли в 2015 году. Ей дали обозначение K2-18b, но приступить к изучению смогли лишь недавно. Важным является тот факт, что планета расположена в так называемой обитаемой зоне звезды, то есть на ее поверхности может находиться вода в жидком состоянии.

Астрономы допускают, что K2-18b является увеличенной копией Земли. При помощи инструмента HARPS в обсерватории Ла Силья (Чили) удалось установить, что по размеру она превосходит Землю в 2,5 раза, а по массе – в восемь раз. Ученые считают, что K2-18b – это каменистая планета или планета, практически полностью покрытая водой и льдом.

Занимаясь изучением K2-18b, ученые обнаружили еще одну экзопланету. Она получила обозначение K2-18c. Как пишет «РГ», планета схожа по характеристикам со своей «сестрой», но находится значительно ближе к родительской звезде, за пределами обитаемой зоны. Ученые полагают, что существование жизни на ней невозможно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.17

Ученые нашли способ обмануть мозг, чтобы меньше есть. / Ученые составили список катастроф, которые уничтожат человечество. / Астрофизики услышали сигнал «прорывающегося» в атмосферу НЛО. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»