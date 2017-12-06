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Среда, 6 декабря 2017, 15:48 мск

Наука

Ученый подтвердил внеземное происхождение бус возрастом 5200 лет

Ученый подтвердил внеземное происхождение бус возрастом 5200 лет

Железные артефакты, возраст которых варьируется от 3300 до 5200 лет, изготовлены из метеоритов. Открытие сделал ученый из Национального центра научных исследований (CNRS, Франция) Альбер Жамбон. Отчет об исследовании опубликован в журнале Journal of Archaeological Science, кратко о работе сообщает EurekAlert.

В ходе исследования Жамбон использовал метод химического анализа с применением рентгеновского флуоресцентного спектрометра. Он изучил египетские бусы из Герзеха, изготовленные около 3200 года до н.э., найденный в Турции кинжал (2500 год до н.э.), подвеску из Ум-эль-Марры (Сирия, 2300 год до н. э.), топор из Угарита (Сирия, 1400 год до н.э.), оружие и украшения династии Шан (Китай, 1400 год до н.э.), а также браслет, подголовник и кинжал Тутанхамона (1332-1323 годы до н. э.).

В итоге ему удалось выяснить, что все изделия были изготовлены из метеоритного железа, так как в них содержится большое количество кобальта и никеля, что характерно для состава «космических странников». Выводы ученого подтвердили ранее выдвинутую теорию о внеземном происхождении металла, который пошел на изготовление оружия, украшений и других железных артефактов того периода.

Железо в то время считалось большой ценностью. Массового производства изделий из этого металла не было. Оно появилось лишь около 1200 года до н.э. Как пишет «РГ», исследование также доказало, что метеоритное железо в бронзовом веке использовалось многими народами.

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