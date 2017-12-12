Земля защищает своих обитателей, взрывая метеориты

Ученые выяснили, почему метеориты не долетают до поверхности Земли, взрываясь в небе. Атмосфера планеты является своеобразным щитом для всего живого.

Астрофизики из университета Пардью в городе Уэст-Лафайетт разработали компьютерную программу, которая может рассчитать способность атмосферы защитить землян от «космической бомбежки». Исследование ученых опубликовал журнал Meteoritics & Planetary Science. Оказалось, что взрывает метеориты воздух, который проникает в летящий объект.

В верхних слоях атмосферы сгорает большая часть небесных тел. Когда метеорит водит в область высокого давления, в него попадает воздух и буквально распирает космический болид изнутри, в результате чего тот взрывается.

Этим объясняется тот факт, что большинство метеоритов либо не долетают до поверхности Земли, либо их масса значительно меньше, чем при входе в атмосферу. В пример своих слов астрофизики привели Челябинский метеорит. По данным исследователей, объект весил около 10 тонн, но в результате потерял большую часть своего веса, пролетая через слои воздуха.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 12.12.17

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