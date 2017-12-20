Ученые: Без грибов растения не вышли бы на сушу

Без грибов на Земле не смогла бы сформироваться пригодная для жизни атмосфера, так как без их участия растения не насытили бы воздух кислородом. Именно симбиоз с грибами позволил растениям получать необходимые для развития фосфор и другие микроэлементы.

Ученые отмечают, что атмосфера молодой планеты была токсичной, содержала много углекислого газа, метана и сероводорода. Кислород стал накапливаться в достаточных количествах лишь после появления растений на суше – 500-400 млн лет назад. Однако почвы в современном понимании на суше тогда не было, и растения не были способны извлекать из нее питательные вещества при помощи корневой системы. В этом деле им и помогли грибы.

«Фотосинтез растений суши создает около половины всего кислорода на Земле. И этот процесс требует фосфора, хотя мы до сих пор плохо понимаем, как работает глобальный круговорот этого вещества», пояснил Бенджамин Миллс (Benjamin Mills) из Лидского университета, добавив, что фосфор необходим для фотосинтеза. Миллс и его коллеги выдвинули предположение, что уже первые растения могли осваивать сушу лишь в симбиозе с грибами. Отдавая им часть своей синтезированной органики, они получали взамен минералы, которые многие грибы способны растворять. Выводы ученых изложены в статье, опубликованной журналом Philosophical Transactions B.

Ученые нашли подтверждение своей гипотезы за счет экспериментов и компьютерного моделирования. Эксперименты показали, что современные представители древних линий грибов действительно обеспечивают растениям приток минералов, от интенсивности которого зависят интенсивность фотосинтеза и объемы выделяемого кислорода. На то же указало и компьютерное моделирование климата Палеозоя, пишет Naked-science. Работа показала, что интенсивность обмена углерода и минералов между растениями и грибами существенно влияла на климат целой планеты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.12.17

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