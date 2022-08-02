Каждый третий россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли

В России увеличилось число людей, которые считают, что Солнце вращается вокруг Земли. В целом у россиян преобладает средний и низкий уровень научной грамотности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Несмотря на развитие образования и доступность любых знаний, треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы. Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет показатель вырос на 7 п.п.», – сообщили социологи.

Вместе с тем, по остальным представленным заблуждениям снизилась доля дающих некорректные ответы, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет.

Так только 12% жителей РФ согласны с тем, что наша планета совершает полный оборот вокруг родной звезды за один месяц. Подавляющее большинство (69%) респондентов ответили отрицательно.

Больше знаний у россиян стало о влиянии радиации. В частности, с утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7%. Это в два раза меньше, чем 15 лет назад (2007 год – 14%).

Каждый пятый (21%) верит в то, что первобытные люди жили бок о бок с динозаврами. В 2007 году таких было 30%.

Довольно высока доля ошибочных ответов на вопросы о ГМО. 44% опрошенных полагают, что продукты с ГМО могут вызвать рак.

«По итогам опроса видно, что у россиян преобладает средний и низкий уровень научной грамотности. Такая же ситуация имеет место во многих странах мира: антинаучные взгляды устойчиво мешают не только просвещению, но и – как мы могли недавно наблюдать, – проведению антипандемийных мер, вакцинации и т.п.», – прокомментировала результаты опроса руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»