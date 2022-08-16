Вода имеет внеземное происхождение – японское исследование

Вода на Земле появилась благодаря астероидам. Такую теорию пытаются доказать в своем исследовании японские ученые. Согласно данным, опубликованным в понедельник, 15 августа, в научном журнале Nature Astronomy , анализ состава образцов вещества, доставленных с астероида Рюгу японской космической миссией, подтверждает теорию внеземного происхождения воды.

Астероиды типа С, подобные Рюгу, «богатые летучими веществами (способными легко переходить из твердого состояния в газообразное, прим. ред.) и органическими (или углеродсодержащими, прим. ред.), могли быть одним из основных источников воды на Земле».

« Вклад в состав Земли летучих веществ, то есть органических веществ и воды, до сих пор является предметом важных дискуссий», – говорится в исследовании. Но органические вещества, обнаруженные на Рюгу, «вероятно, представляют собой важный источник летучих веществ», в дополнение к другим потенциальным источникам, таким как солнечный ветер, считают японские ученые. Частицы, доставленные с Рюгу, «несомненно, являются одними из наименее загрязненных материалов Солнечной системы, доступных для лабораторных исследований, и продолжающиеся исследования этих ценных образцов, безусловно, расширят наше понимание ранних процессов Солнечной системы», – говорится в японском исследовании.

Обнаруженный в 1999 году астероид Рюгу («Дворец дракона» по-японски) находится более чем в 300 миллионах километров от нашей планеты и имеет диаметр менее 900 метров. Ученые считают, что часть материала этого астероида образовалась примерно через пять миллионов лет после рождения нашей Солнечной системы и не нагревалась выше 100 градусов по Цельсию.

В 2019 году японскому зонду «Хаябуса-2» удалось собрать 5,4 грамма камня и черной пыли с Рюгу, а капсула с грузом вернулась на Землю в конце 2020 года. С тех пор японцы пытаются разгадать влияние астероидов на зарождение жизни на Земле.

Токио, Елена Васильева

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