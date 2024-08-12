Грузовой корабль «Прогресс МС-26» отстыкуется от МКС и будет затоплен в Тихом океане

Государственная корпорация «Роскосмоса» в понедельник, 12 августа, сообщила, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26» отстыкуется от Международной космической станции (МКС), как ожидается, во вторник, 13 августа, для последующего затопления в Тихом океане.

Согласно сообщению «Роскосмоса», «отстыковка «Прогресс МС-26» запланирована на 05:00 по московскому времени. В 08:41 по Москве корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится. Несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана в 2,3 тыс. км от города Веллингтон (Новая Зеландия) и в 7,7 тыс. км от города Сантьяго (Чили)».

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к МКС 17 февраля 2024 года, куда доставил на станцию около 2,5 тонн грузов.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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