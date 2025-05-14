На Солнце произошла еще одна мощная вспышка

Сегодня во второй половине дня на Солнце произошла новая мощная вспышка, близкая к высочайшему классу (Х). Об этом сообщил Институт прикладной геофизики.

«14 мая в 14:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4087 (N17E64) зарегистрирована вспышка M7.7 продолжительностью 27 минут», – говорится в сообщении Института.

Всего в среду произошло четыре вспышки. В 11:23 мск была зафиксирована самая сильная в этом году активность класса Х2.7. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что сейчас на звезде наблюдается системный рост активности.

Пока не уточняется будет ли ощущаться на Земле магнитная буря, вызванная последними вспышками на светиле.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube