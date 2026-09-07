Выбросы плазмы на Солнце могут вызвать магнитные бури на Земле

На Солнце уже несколько дней фиксируются массовые выбросы облаков плазмы в сторону Земли. Они могут привести к возникновению магнитных бурь на нашей планете. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Множественные выбросы плазмы, которые регистрируются на Солнце уже несколько дней, всё же приведут как минимум к двум ударам по Земле 8 и 9 сентября», – говорится в сообщении лаборатории.

По информации ученых, солнечная активность растет на протяжении нескольких дней, и почти все вспышки сопровождаются выбросами крупных плазменных облаков. «Хотя большая их часть проходит мимо, два или три облака по расчетам ударят по планете в течение ближайших двух суток», – отметили исследователи.

Согласно вычислениям, космическая погода может быть выведена из равновесия на срок не менее трех дней, причем первые изменения скорости солнечного ветра могут быть зарегистрированы уже вечером 7 сентября. «Пик возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, когда будут достигнуты максимальные значения скорости солнечного ветра примерно в 700 км/с», – сообщили в лаборатории.

Ученые ожидают на Земле множественные продолжительные геомагнитные возмущения с периодическим выходом на магнитные бури уровня 1 и 2 (слабые и средние). Вероятность более сильных бурь оценивается пока как невысокая, но активность Солнца пока сохраняется, и новые возможные выбросы плазмы могут изменить оценку в худшую сторону, заключили в лаборатории.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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