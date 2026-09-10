Севастополь: голосования в условиях воздушных атак

Вчера, 9 сентября, в Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Руководитель Центра общественного наблюдения Севастополя, политолог Сергей Юхин рассказал, как проходят выборы в условиях беспилотной опасности и какие задачи стоят перед наблюдателями.

«Считаю, что решение о досрочном голосовании – разумная мера в условиях многочисленных атак со стороны укронацистов. Севастополь прифронтовой регион со всеми вытекающими сложностями и угрозами. Только за сутки 8-9 сентября средствами ПВО и мобильными огневыми группами было нейтрализовано 27 беспилотников, есть пострадавшие», – сообщил Юхин.

Воздушные атаки со стороны ВСУ уже, казалось бы, стали обыденностью Севастополя, но их частота и жертвы атак безусловно вызывают у населения тревожность.

«Главная задача, стоящая перед руководством региона, Штабом общественного наблюдения и Севастопольской городской избирательной комиссией – сохранить жизни и здоровье всех участников избирательного процесса: членов избиркомов, наблюдателей и, конечно же, самих избирателей, – отметил политолог. – В этом смысле досрочное голосование решает проблему безопасности, позволяя жителям самим выбирать удобные время и день голосования, распределяет потоки граждан на избирательные участки».

При обучении независимых общественных наблюдателей (более 500 человек) Штаб общественного наблюдение особое внимание уделял мерам безопасности и алгоритмам действий при воздушных налетах. Все желающие наблюдатели прошли курсы доврачебной помощи по программе «Защитим Севастополь вместе».

«И несмотря на все угрозы, убежден, что в Севастополе выборы пройдут без серьезных эксцессов, нарушений и с высокой явкой», – подчеркнул Юхин.

Как сказал наш президент Владимир Путин: «Уверен, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей и их стремления обеспечить суверенитет и безопасность России».

Севастополь, Зоя Осколкова