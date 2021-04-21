Принц Чарльз пригласил своего второго сына на приватную беседу с Гарри

его сына принца Гарри должна была состояться вскоре после похорон мужа королевы, первой после скандального интервью Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри. Встреча все же состоялась, но принц Чарльз предпочел пригласить второго сына принца Уильяма, якобы для того, чтобы ничего из сказанного в будущем не могло быть неправильно истолковано.

После похорон членам королевской семьи пришлось отправиться домой из-за все еще действующих антипандемических мер. Тем не менее, произошла встреча, которая вызвала ажиотаж в СМИ. Принцы Чарльз, Гарри и Уильям встретились спустя много месяцев лицом к лицу в садах Виндзора.

Из-за принятых мер прогулка по садам была единственным способом поговорить наедине. Изначально должны были встретиться только принц Чарльз и принц Гарри. Однако наследник престола также пригласил на разговор и принца Уильяма.

Поскольку никто другой, включая персонал дворца, не принимал участия в беседе, Уильям и Чарльз опасались, что в дальнейшем могут возникнуть неправильные толкования.

«Для Чарльза и Уильяма было важно быть там вместе. Это означает, что ничто из сказанного не будет искажено в будущем», – рассказал Daily Mail источник в королевском дворце.

Хотя содержание беседы на троих и неизвестно, предполагается, что это может быть первым шагом в урегулировании отношений. «С обеих сторон слишком много боли, поэтому Искупление будет происходить маленькими шагами», – сказал другой источник в Букингемском дворце.

Чарльз отправился размышлять о будущем в одиночестве

После похорон принц Чарльз отправился в свою летнюю резиденцию в Уэльсе. Усадьба Llwynywermod недалеко от деревни Myddfai посещается принцем каждую неделю в июле. Теперь он хочет использовать одиночество, которое предлагает усадьба, для медитации и размышлений о будущем королевской семьи.

Судя по всему, его жена, герцогиня Камилла, которая иначе сопровождает его в отпуске, также осталась в Лондоне. Чарльз лично хочет выразить соболезнования, которые были отправлены со всего мира. Принц Гарри и принц Уильям поступят так же.

Если в случае с обычными семьями это жест приличия, то в случае с королевской семьей он имеет более сильное значение.

Принцу Чарльзу, вероятно, в предстоящий период предстоит более трудная роль, чем до сих пор. «Он был наследником престола всю свою жизнь, но принц Филипп был главой семьи. Это изменилось в мгновение ока, и Чарльзу это стало известно как профессионально, так и лично », – сказал источник в Daily Mail из окрестностей принца. «Ему кажется, что сейчас на нем лежит тяжесть всего мира», – добавил источник.

Какой будет будущая роль принца Чарльза?

Королева Елизавета II, которая 21 апреля отмечает свое 95-летие, оплакивая потерю своего мужа, многие эксперты по британской монархии опасаются, что она откажется от своих обязанностей из-за своего возраста и отсутствия рядом своего супруга Филиппа.

По сообщениям в СМИ, королева полностью поддерживает принца Чарльза в его взгляде на отношения принца Гарри с герцогиней Меган.

Теперь необходимо разделить королевские обязанности между существующими членами семьи. Пробел после Гарри и Меган, вероятно, должен быть заполнен принцем Эдвардом и его женой, графиней Уэссекской. Принц Эндрю остается вне игры из-за скандала с Харви Эпштейном.

Все чаще встает вопрос о правопреемстве. Было широко распространено мнение, что стареющий принц Чарльз, который не был – хотя и несколько ошибочно – самой популярной фигурой в королевской семье после смерти принцессы Дианы, отречется от престола в пользу своего сына Уильяма. Однако некоторое время назад Чарльз не исключал полностью возможность стать еще одним британским монархом. Он также подумает об этом в усадьбе Llwynywermod.

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