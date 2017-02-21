NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 21.02.17

«Проблемы митингами не решить»: жители России не верят в эффективность протестных акций / Только каждый пятый уверен в обратном

«Проблемы митингами не решить»: жители России не верят в эффективность протестных акций Только каждый пятый уверен в обратном

Две трети жителей России (67%) не верят в эффективность демонстраций и митингов как методов существенного воздействия на политику властей. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром». По сравнению с прошлым годом число граждан, разделяющих эту позицию, выросло на 7%. При этом каждый пятый респондент (20%), напротив, убежден в эффективности протестных акций, передает «Интерфакс».

В качестве действенных способов решения своих проблем 16% участников опроса называют обращение в суд (в 2015 году об этом говорили 22%), еще по 11% граждан считают, что нужно направлять жалобы в органы исполнительной власти или в СМИ. 9% предлагают решать проблемы посредством поддержки на выборах определенных политических сил. Лишь 7% респондентов заявили о необходимости активной общественной деятельности, а 4% видят эффективным способом решения проблем проведение акций протеста.

При этом 27% россиян полагают, что сейчас не существует наиболее правильного метода для решения своих проблем (в 2015 году с таким мнением согласились 17%).

Из опроса также следует, что большинство российских граждан (54%) не поддерживают массовые протестные акции «За честные выборы» и «Марш миллионов», прошедшие в конце 2011 года – начале 2012 года в ряде российских городов после выборов в Госдуму, состоявшихся 4 декабря 2011 года. Почти треть (26%) респондентов поддержали эти протесты, 20% опрошенных затруднились с ответом.

По мнению 35% опрошенных, данные протестные акции «не имели серьезного влияния на жизнь России», а 18% полагают, что лидеры оппозиции «показали свою неспособность выдвинуть идеи и программу действий, способные увлечь за собой массы и начать реформирование общества «снизу».

В то же время по 8% граждан считают, что в результате этих протестов «люди почувствовали солидарность разных социальных слоев», «протестующие получили поддержку широких слоев населения России», «власть испугалась, но обещаний не выполнила, реформы оказались имитацией». 24% затруднился назвать последствия протестных митингов 2011-2012 годов.

Опрос был проведен 20-23 января 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 21.02.17

Жителей Асбеста продолжают травить дымом от утилизации опасных медицинских отходов (ВИДЕО). Точку в споре может поставить изменение правил землепользования. / Небо, самолет, девушки: «Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию. / Банк из группы Газпромбанка лишился лицензии.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter