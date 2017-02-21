«Проблемы митингами не решить»: жители России не верят в эффективность протестных акций / Только каждый пятый уверен в обратном

Публикации за 21.02.17

Две трети жителей России (67%) не верят в эффективность демонстраций и митингов как методов существенного воздействия на политику властей. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром». По сравнению с прошлым годом число граждан, разделяющих эту позицию, выросло на 7%. При этом каждый пятый респондент (20%), напротив, убежден в эффективности протестных акций, передает «Интерфакс».

В качестве действенных способов решения своих проблем 16% участников опроса называют обращение в суд (в 2015 году об этом говорили 22%), еще по 11% граждан считают, что нужно направлять жалобы в органы исполнительной власти или в СМИ. 9% предлагают решать проблемы посредством поддержки на выборах определенных политических сил. Лишь 7% респондентов заявили о необходимости активной общественной деятельности, а 4% видят эффективным способом решения проблем проведение акций протеста.

При этом 27% россиян полагают, что сейчас не существует наиболее правильного метода для решения своих проблем (в 2015 году с таким мнением согласились 17%).

Из опроса также следует, что большинство российских граждан (54%) не поддерживают массовые протестные акции «За честные выборы» и «Марш миллионов», прошедшие в конце 2011 года – начале 2012 года в ряде российских городов после выборов в Госдуму, состоявшихся 4 декабря 2011 года. Почти треть (26%) респондентов поддержали эти протесты, 20% опрошенных затруднились с ответом.

По мнению 35% опрошенных, данные протестные акции «не имели серьезного влияния на жизнь России», а 18% полагают, что лидеры оппозиции «показали свою неспособность выдвинуть идеи и программу действий, способные увлечь за собой массы и начать реформирование общества «снизу».

В то же время по 8% граждан считают, что в результате этих протестов «люди почувствовали солидарность разных социальных слоев», «протестующие получили поддержку широких слоев населения России», «власть испугалась, но обещаний не выполнила, реформы оказались имитацией». 24% затруднился назвать последствия протестных митингов 2011-2012 годов.

Опрос был проведен 20-23 января 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Москва, Светлана Петрова

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