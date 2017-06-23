Половина россиян недовольна социальным обслуживанием / В соццентрах работают некомпетентные сотрудники, а сбор справок становится непреодолимым барьером

Счетная палата провела опрос о качестве и доступности услуг в сфере социального обслуживания, участие в котором приняли около трех тысяч человек из 74 регионов страны. Выяснилось, что 48% респондентов не устраивает качество предоставляемых услуг, а 49% считают его недоступным. Эксперты согласны с мнением большинства россиян, количество соццентров в последнее время сократилось, а число нуждающихся в помощи на одного соцработника выросло.

В первую очередь недовольство вызывает компетенция сотрудников центров социального обслуживания, что, по мнению экспертов, не удивительно. Цены на услуги от государства не соответствуют рыночным. Так уход за пожилым человеком в коммерческом секторе стоит в тысячу раз больше. В результате в центры соцобслуживания идут работать люди, которых больше никуда не берут, пишут «Известия».

В то же время половина опрошенных оценили доступность социальных услуг отрицательно. Чтобы получить помощь, например, попасть в дом престарелых или инвалидов, необходимо собрать огромное количество справок и документов, что часто не под силу людям, которые уже и так немощны физически и психологически. К тому же количество и качество услуг, предоставляемых в подобных заведениях, часто неудовлетворительно.

Повлияла на доступность соцпомощи и оптимизация организаций социального обслуживания. Численность работников неуклонно снижается, тогда как получателей услуг с каждым годом становится все больше. В данный момент на одного соцработника приходится девять человек, в 2018 году нагрузка возрастет до 11 человек.

Ответственность за организацию социального обслуживания лежит на субъектах РФ, заявили в Совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве. Зачастую причины недовольства кроются в плохой обратной связи между нуждающимися в помощи и теми, кто соцуслуги предоставляет.

Тем временем, Министерство труда следит за исполнением закона «Об основах социального обслуживания», который ориентирован на предоставление индивидуальной помощи человеку с учетом жизненных обстоятельств и состояния здоровья. В ведомстве сообщили, что постоянно проводят независимую оценку качества социальных услуг, а по результатам предпринимаются необходимые действия.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.06.17

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