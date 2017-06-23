Депутатов призвали не пугать россиян отменой новогодних каникул / «Нужно сначала спросить народ»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить законопроект об упразднении новогодних каникул, внесенный накануне в нижнюю палату депутатами КПРФ, с гражданами страны, перед тем как рассматривать инициативу в парламенте.

Проект закона устанавливает выходными днями 31 декабря, 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией) и 7 ноября, а также отменяет новогодние каникулы. По словам авторов инициативы, внесение 31 декабря в число нерабочих дней «позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года». Коммунисты предлагают одновременно упразднить новогодние каникулы, ссылаясь на просьбы трудящихся, которые, якобы, требуют вернуть рабочие дни января в полном объеме, чтобы не оставаться по итогам первого месяца года без зарплаты.

На пленарном заседании в пятницу, 23 июня, зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев вновь озвучил предложение назначить 7 ноября выходным днем, чтобы «восстановить справедливость и в год столетия двух революций постановить рабочий (день) нерабочим днем и праздником – 7 ноября», сообщает телеканал «360».

Володин в ответ заявил, что такие вопросы необходимо «обсуждать с гражданами России». «Дальше уже потом будем говорить о целесообразности», – отметил он. Спикер Госдумы призвал не пугать россиян отменой новогодних каникул, а внимательно изучить этот вопрос.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 23.06.17

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