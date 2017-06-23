Российских школьников будут обучать психологии с 2020 года

В школьную программу уже к 2020 году собираются внедрить психологию. Об этом заявил гендиректор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

Выступая на пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, Кекелидзе заявил: «Я думаю, что (стандарт будет внедрен) через два года». Курс психологии, по его словам, может быть включен в программу в рамках Основ безопасности жизнедеятельности, передает РИА «Новости».

Учебники по этому курсу, который преподается с третьего года обучения, написаны до восьмого класса. К концу года появятся книги и для оставшихся трех классов.

Кроме того, специалисты заняты разработкой учебника для педагогов, в планах создать психологическое пособие и для родителей.

По мнению Кекелидзе, предмет поможет профилактике раннего употребления наркотиков и алкоголя, а также суицида среди подростков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.06.17

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