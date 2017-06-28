Госдеп США: КНДР организовала в России и Китае трудовые лагеря

По данным Госдепартамента США, на территории России в трудовых лагерях в рабстве находятся десятки тысяч граждан Северной Кореи. Двусторонние соглашения Москвы и Пхеньяна якобы только усугубляют ситуацию. Об это говорится в докладе американского дипломатического ведомства.

Как утверждает госсекретарь США Рекс Тиллерсон, ежегодно в Россию КНДР отправляет по 20 тысяч своих граждан, которых насильно принуждают к труду. По его словам, северокорейцы на территории РФ трудятся по 20 часов в сутки, а все заработанные ими деньги уходят режиму Пхеньяна. В результате власти Северной Кореи получают сотни миллионов долларов в год.

По мнению Вашингтона, заключенное в феврале 2016 года соглашение между Россией и КНДР только способствует ухудшению ситуации. Москва сможет выдворять северокорейских «нелегальных» мигрантов, которых по прибытии на родину зачастую ждет тюрьма.

Кроме того, власти США уверены, что Россия не выполняет минимальных стандартов по борьбе с работорговлей и не предпринимает существенных шагов в данном направлении. В реестре Госдепартамента 187 государств, в которых американцы оценили эффективность борьбы с работорговлей, РФ оказалась в одной группе с Белоруссией, Туркменией, Узбекистаном, Китаем, КНДР, Сирией, Ираном и Венесуэлой.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 28.06.17

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