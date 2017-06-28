Совет Федерации предлагает присваивать звание почетного гражданина РФ

Член Совета Федерации Вячеслав Тимченко выступил с инициативой учредить в стране звание почетного гражданина. По словам сенатора, это позволит выделить жителей России, которые внесли неоценимый вклад в развитие государства.

«Сейчас есть звание «Герой России» – это прекрасная награда, но не все могут ее получить, не все совершили воинский подвиг во имя Родины. Но сколько людей не меньше достойны высочайшей оценки со стороны государства! А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания», – сообщил Тимченко «Парламентской газете».

Сенатор работает над соответствующим законопроектом, а в дальнейшем планирует создать общероссийский институт почетных граждан.

В настоящее время субъекты РФ могут подобным образом отмечать своих жителей, однако на федеральном уровне такого закона не существует.

Право присваивать звание «Почетный гражданин России», по мнению Тимченко, должно быть за Федеральным собранием, таким образом, решение о награждении будут принимать Совет Федерации и Государственная дума.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.06.17

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