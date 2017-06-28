Перепись населения России обойдется в 50 млрд рублей

Глава Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов оценил стоимость проведения переписи населения в 50 млрд рублей. У Росстата есть все современные инструменты для более точного подсчета проживающих в РФ, однако методология будет зависеть от объемов финансирования.

«В закон внесены изменения, теперь мы имеем право собирать данные с помощью интернета, использовать электронные вопросники. С этой точки зрения все готово. Вопрос в финансировании», – цитирует Суринова «Интерфакс». По словам руководителя Росстата, вопрос о проведении переписи должен решиться уже в июле.

Суринов подчеркнул, что у службы есть законные возможности применения новейших способов опроса, в том числе с использованием планшетов, интернета и машиночитаемых документов.

В то же время серьезных изменений в переписной лист внесено не будет, за основу возьмут документ, который использовался в 2010 году.

Вместе с тем, перепись позволит оценить миграцию. «У нас есть определенные обязательства перед нашим коллегами из стран СНГ и Евразийской экономической комиссии, мы должны более подробно задавать вопросы, которые позволят корректно оценить миграцию, в том числе, трудовую», – сказал Суринов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.06.17

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