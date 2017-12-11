Медведев утвердил прибавку к зарплате бюджетников и чиновников

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации зарплаты работников федеральных учреждений и чиновников на 4% с 1 января 2018 года. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Из постановления следует, что прибавку к заработной плате получат сотрудники федеральных государственных органов, казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданский персонал воинских частей и учреждений федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Последний раз зарплаты госслужащим поднимали в октябре 2013 года – тогда рост жалованья составил 5,5%.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в будущем году реальная зарплата в России вырастет на 4%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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