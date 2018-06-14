У высокопоставленного чиновника Ростехнадзора нашли счета за рубежом

Генпрокурора России Юрия Чайку попросили проверить наличие счетов в зарубежных банках у заместителя руководителя Центрального управления Ростехнадзора Евгения Тюменцева. Если информация подтвердится, чиновник может лишиться должности.

В прошлом году Тюменцев заработал 761 тысячу рублей, а его супруга 24,6 млн рублей, сообщает новостной портал runews24. В собственности жены чиновника числятся два земельных участка, дом, три гаража, парковка, кладовая, четыре нежилых помещения, два автомобиля, квартира в России и квартира в Объединенных Арабских Эмиратах. Сам Тюменцев, судя по декларации, ничем не владеет.

По словам авторов обращения в генпрокуратуру, именно наличие недвижимости в ОАЭ, а также счетов в зарубежных банках должно заинтересовать правоохранителей. «Это может идти в разрез с Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Нарушение этого закона влечет увольнение чиновников», – говорится в обращении.

Стоит отметить, что в зону ответственности управления, в котором служит Тюменцев, входит семь регионов России. Ранее чиновник возглавлял «Кузбассэнерго – РЭС», где стал фигурантом уголовного дела по фактам злоупотребления полномочиями на 30 млн рублей.

Как писал «Новый День», месяц назад фигурантом дела о хищении стал руководитель Северо-Западного Ростехнадзора Григорий Слабиков. Чиновник содействовал включению строительных саморегулируемых в реестр и осуществлял их общее покровительство. Со счетов этих организаций были выведены взносы их членов на общую сумму 4,7 млрд рублей, деньги бесследно исчезли. Позже была арестована дочь Слабикова Елена. По версии следствия, она также была задействована в незаконном выводе средств, уверены правоохранители.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.18

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