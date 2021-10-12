Половина регионов РФ завершит мусорную реформу к 2024 году, остальные – к 2030-му

Правительство и Российский экологический оператор определили 13 лидеров среди субъектов РФ в ходе реформы по обращению с отходами. Всего к 2024 году половина регионов сможет завершить реформу, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на Российском экологическом форуме. Трансляция велась на официальном сайте мероприятия.

«Ситуация в стране неоднородная. Половина субъектов РФ может завершить реформу обращения с ТКО к 2024 году. К 2030 году – все остальные. По остальным субъектам РФ мы вырабатываем отдельные инструменты помощи и где-то даже понуждения», – сказала Абрамченко.

В число лидеров вошли: Московская, Калининградская, Астраханская, Курская, Мурманская, Тюменская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская и Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ. Для них власти готовят дополнительные стимулирующие меры.

Оценка проводилась с учетом охвата жителей раздельным сбором мусора, бесперебойности и охвата оказания услуг, достижения показателей нацпроекта «Экология», образовательно-просветительской работы, удовлетворенности населения.

Виктория Абрамченко уверена, что Россия построит экономику замкнутого цикла к 2030 году. Власти прорабатывают три больших законопроекта в этой сфере, которые разделят ситуацию в стране на «до» и «после».

«Это действительно будет такая экологическая революция», – сказала вице-премьер.

К 2030 году весь мусор в стране должен проходить сортировку, а объем захоронения ТКО снизиться вдвое. Кроме того, более 85% упаковки должно перерабатываться, больше 40% вторичных ресурсов – использоваться в сельском хозяйстве, промышленности, дорожном строительстве.

Напомним, в апреле глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «мусорная» реформа в России не справилась со своей задачей. Уровень переработки ТКО составил всего 7%, а остальной мусор по-прежнему направляют на свалки и полигоны.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.10.21

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