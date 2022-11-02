Призывников могут направить служить в приграничные с Украиной регионы

Призванных на срочную военную службу граждан могут направить в соседние с зоной проведения спецоперации на Украине регионы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии газете «Ведомости».

По его словам, призывников могут отправить служить в Белгородскую либо Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот.

Парламентарий при этом подчеркнул, что никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут.

Картаполов добавил, что срочников не будут направлять на территорию новых регионов РФ – в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую или Херсонскую области.

Депутат также отметил, что закончившие срочную службу могут поступить на контракт для участия в боевых действиях. «Они должны прийти на пункт отбора на контракт и написать соответствующее заявление. Если желания нет, то никто им этого предлагать не будет, поскольку они отслужили свое», – уточнил Картаполов.

1 ноября в России начался призыв на срочную военную службу, он стартовал на месяц позже, чем обычно из-за объявленной 21 сентября частичной мобилизации. 28 октября Минобороны заявило, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации завершены.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и представители Генштаба ВС РФ заверили, что солдаты срочной службы не будут направляться в зону проведения СВО.

Всего этой осенью, по данным Генштаба, призыву на срочную военную службу подлежат 120 тысяч человек – это на 7,5 тыс. меньше, чем годом ранее.



Москва, Наталья Петрова

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