Следить за ЧМ по футболу в Катаре можно будет через «Одноклассники»

«Одноклассники» запускают специальную ленту к старту чемпионата мира по футболу в Катаре. С 20 ноября по 18 декабря пользователи смогут следить за главными событиями ЧМ прямо в соцсети в специальной ленте новостей и ежедневно узнавать результаты состоявшихся матчей.

К старту чемпионата мира по футболу «Одноклассники» запустили специальную ленту новостей в разделе «Рекомендации», следить за событиями можно будет в режиме реального времени.

В ленту будут попадать публикации из официальной группы «Спорт в ОК» и групп спортивных ресурсов: Sports.ru, Sport24, «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресс», «Наш спорт», РИА «Новости» «Спорт», «Телеспорт», «Еврофутбол» и других. Лента станет доступна всем пользователям начиная с 20 ноября.

Москва, Марина Иванова

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