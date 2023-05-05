В России за последние три года закрылся каждый третий салон красоты

В России за период с 2020 года по апрель 2023 года закрылись треть салонов красоты. По мнению аналитиков, причинами стали ограничения, введенные из-за пандемии, изменения курса валют и подорожание расходных материалов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сильнее всего пострадали салоны красоты. Их число стало неуклонно уменьшаться с января 2020 года и к 2023 году упало на 34%. Только в марте и апреле 2023 года отрасль показала незначительный рост, но все еще далека от допандемийных показателей», – говорится в исследовании, проведенном сервисом «Контур.Фокус».

Также снижалось число массажных салонов – до июля 2021 года закрылось 30% объектов, но потом направление вернулось к прежним показателям, а к началу 2023 года обогнало допандемийный уровень.

«Бани и сауны тоже оказались под влиянием кризиса, но пострадали меньше, чем салоны красоты и массажные салоны. С начала 2020 года по апрель 2023 года их количество уменьшилось только на 18%: с 20 790 до 17 013 организаций. С начала 2022 года отрасль показывает стабильную положительную динамику», – сообщается в исследовании.

Пандемия оказала негативное влияние на сферу услуг, но на этом испытания индустрии красоты не закончились. Затем последовал рост курса валют, подорожали расходные материалы, что сказалось на салонах красоты и парикмахерских. Несмотря на сложившиеся условия, с каждым годом ликвидируется все меньше организаций. Так, в 2021 году число закрытий было на 26% меньше, чем в 2020 году, а в 2022 году – на 45% меньше, чем в 2021 году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»