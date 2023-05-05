Лишь четверть россиян довольны уровнем своего первого образования

Только 26,4% жителей России довольны уровнем своего первого образования. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные образовательным холдингом Ultimate Education.

В опросе приняли участие более 1000 человек от 18 до 45 лет, проживающие на всей территории России, передает РИА «Новости».

«Только 26,4% опрошенных полностью удовлетворены уровнем своего первого образования. 37,6% оценивают итоги обучения на «хорошо» – из-за небольших недочетов в образовательном процессе. Четверть респондентов не устроило качество полученного образования, так 25,1% оценили его на «удовлетворительно»", – говорится в исследовании. Каждый десятый (10,9%) категорически недоволен обучением.

Больше половины (57,1%) респондентов выбирали первое образование на основе личных предпочтений, 37,2% пошли учиться по совету родителей или наставников, 5,7% прислушивались к рекомендациям друзей.

Основной сложностью, с которой сталкиваются россияне при получении первой профессиональной специальности в вузе или колледже, стал низкий уровень практикоориентированности обучения – об этом сообщили 59,3% опрошенных. Среди проблем также были выделены низкая вовлеченность преподавателей в образовательный процесс и низкий уровень организации учебы – 34,8% и 32,5% соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

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