Во Владивостоке побит температурный рекорд

Воздух во Владивостоке днем 4 мая прогрелся до рекордных 25-28 градусов. Предыдущий максимум температуры в этот день зафиксирован в 1991 году.

«Во Владивостоке было солнечно и по-летнему жарко, +25 °C, в пригороде до +28 °C. Исторический максимум температуры для этой даты, удерживающийся с 1991 года, оказался перекрытым на 4,7 °C», – сообщил Примгидромет.

Уже в пятницу в крае похолодает: циклон придет с Желтого моря через Корейский полуостров на акваторию Японского моря. Он принесет облачность и дожди, температура понизится на 4-7 градуса по сравнению с 4 мая.

Накануне ГУ МЧС по Свердловской области предупредило, что аномальная жара сохранится. В некоторых районах будет ветрено, в других – штиль и смог.

Владивосток, Наталья Рязанова

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