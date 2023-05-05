В СПЧ предложили регулировать Telegram-каналы по аналогии со СМИ

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что работу Telegram-каналов в России нужно проанализировать, после чего можно подумать об их законодательном регулировании. Сейчас деятельность Telegram-каналов находится «в вольном поле», отметил он.

«Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны Telegram-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении Telegram-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение», – сказал Фадеев, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, сейчас многие Telegram-каналы по структуре похожи на редакции традиционных СМИ и «по содержанию и по смыслу деятельности» ничем не отличаются от них. Однако традиционные СМИ «работают в рамках закона, закон предусматривает серьезную ответственность за вранье, за клевету, за нарушение тайны», – указал он.

«И это правильно, традиционные СМИ давно к этому привыкли и в состоянии отвечать за свои действия. Предусмотрена система предупреждения со стороны Роскомнадзора за нарушения», – отметил Фадеев.

В свою очередь, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и массовым коммуникациям Александр Малькевич выступил за изменение закона о СМИ. По его мнению, необходимо установить единые правила для создателей и распространителей информации.

Сейчас закон о СМИ, Роскомнадзор, МЧС и Федеральная антимонопольная служба «безостановочно, очень жестко» опекают традиционные СМИ, а новые медиа «живут достаточно вольготно», отметил Малькевич. «Это не означает, что все должны жить плохо, но все должны быть в равных условиях», – полагает он.

Между тем у Кремля пока нет позиции по поводу предложения ввести регулирование Telegram-каналов. «Нет пока какой-то сформулированной позиции в этой связи», – сказал журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, Наталья Петрова

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