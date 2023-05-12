«Одноклассники» проведут эксклюзивную трансляцию Московского мотопарада

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с департаментом транспорта Москвы и телеканалом «Москва 24» проведут прямую трансляцию ежегодного мотофестиваля, приуроченного к старту мотосезона в столице. Мероприятие состоится 13 мая в Москве, начало движения и трансляции – в 12:00.

Прямой эфир с этого события можно увидеть в официальной группе «Москва 24» в ОК. А в группе Дептранса Москвы пользователи узнают полезные факты о мотоциклах: вождение, правила парковки в городе, грамотная подготовка мототехники к сезону и многое другое.

В тематических постах, посвященных мотофестивалю, можно познакомиться с историей создания мотоцикла, а также поделиться специальными стикерами или установить тематические рамки на аватар в ОК, посвященные любителям скорости. Это можно сделать в приложении «Волшебные рамки», рассказали в пресс-службе соцсети.

Москва, Ангелина Сергеева

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