Банки просят Минобороны предоставить доступ к реестру электронных повесток

Кредитные организации России просят Министерство обороны разрешить им получать информацию о получивших электронные повестки гражданах. Из-за отсутствия доступа к этим ресурсам банки не могут отказать в кредитах уклонистам, как того требует закон. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка.

По данным РБК, обращение было направлено в Минобороны и Банк России. «НСФР в письме просит дать банкам доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается врученной, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры. Им также нужна информация об обжаловании гражданами принятых в отношении их решений о применении обеспечительных мер», – говорится в статье. По этому вопросу организация вскоре направит обращение в Министерство цифрового развития, ответственное за создание единого реестра.

«Эти временные ограничения применяются к человеку. Это наш клиент, который, возможно, не ожидает повестки, а значит, и отказов по кредитам. Споры о том, обоснованы ли такие отказы, будут все равно, и жалобы все равно будут, поэтому банкам нужно понимать, что мы должны сказать клиенту, на что сослаться», – пояснил председатель НСФР Андрей Емелин.

В середине апреля в России были принят закон, который вводит новые виды оповещения о призыве на военную службу, а также предусматривает создание единого реестра военнообязанных. Документ предполагает дублирование традиционных бумажных повесток электронными через личный кабинет военнообязанных на портале госуслуг или в многофункциональных центрах.

При этом онлайн-повестки наравне с бумажными будут иметь одинаковую юридическую силу, и считаться врученными с момента размещения в личном кабинете. Уклонистам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней, ограничат право выезжать за рубеж, водить машину, также предполагаются запреты на сделки с недвижимостью и получение кредитов.

Москва, Зоя Осколкова

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