В России до конца года создадут реестр нуждающихся граждан

В России до конца 2023 года сформируют реестр нуждающихся граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Новый инструмент позволит получить более точные данные об уровне благополучия россиян.

«Самый главный вызов перед нами в 2023 году – это реестр нуждающихся граждан. 1 января 2024 года – дата, когда инструмент должен быть запущен. Он позволит истинно определить нуждающихся граждан и соотнести наши данные с теми показателями Росстата, которые они публикуют и на которых базируется статистика. Та, с какой мы работаем», – сказала Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

Трансляция велась на странице министерства во «ВКонтакте».

Вице-премьер отметила, что проект планировалось запустить раньше, но сроки перенесли. Поскольку для его полноценной работы нужно было «создать другие институты». Доступ к реестру будет иметь ряд федеральных органов, в их числе Федеральная налоговая служба, МВД.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»