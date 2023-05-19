Президент Грузии назвала нежеланным прибывший из Москвы в Тбилиси рейс

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежеланным прибывший из Москвы в Тбилиси рейс российской авиакомпании. Тем временем, в аэропорту имени Шота Руставели собрались десятки протестующих. Самых буйных задерживает полиция.

В столице Грузии приземлился первый за четыре года самолет из РФ. На борту лайнера авиакомпании «Азимут» находились 86 пассажиров, 14 посадочных мест остались свободными. Полет прошел штатно.

«Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия приземлилась в Тбилиси нежеланным рейсом», – написала Зурабишвили на своей странице в твиттере.

Тем временем, в аэропорту сотрудники правоохранительных органов оцепили зал ожидания, а у здания воздушной гавани собрались протестующие, которые выкрикивают антироссийские лозунги.

Представители грузинской прессы также встречали российских туристов и расспрашивали их о цели визита.

Позже стало известно, что в протестах приняли участие около 200 человек. Они пытались прорвать полицейское оцепление, а также перекрывали дороги из аэропорта. Агрессивно настроенных демонстрантов стали задерживать стражи порядка.

Тбилиси, Зоя Осколкова

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