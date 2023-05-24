Авиасалон МАКС могут перенести на следующий год

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023, проведение которого запланировано с 25 по 30 июля 2023 года, может быть перенесен на 2024 год, – сообщают РИА Новости и ТАСС.

РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что «в четверг, 25 мая, должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения авиасалона МАКС. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести ее проведение на 2024 год».

В свою очередь ТАСС, так же со ссылкой на источники пишет: «МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год. Окончательно решение будет утверждено в четверг, 25 мая».

«МАКС-2023 проходить не будет, подготовка к летной программе уже отменена», – сообщил другой собеседник агентства.

Москва, Иван Бабурин

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