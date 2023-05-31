Минтруд РФ предложил прописать в законе понятие частичной занятости

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости для людей, осуществляющих уход за ребенком или инвалидом. По его словам, это позволит матери ребенка до полутора лет или гражданину, ухаживающему за инвалидом, претендовать на социальное пособие и одновременно подрабатывать.

Как отметил министр, на сегодняшний день существует ряд мер социальной поддержки, которые выплачиваются людям в части компенсации ими утраченного заработка. Речь идет о тех, кто осуществляет уход за инвалидами, либо уход за ребенком.

Однако, указал он, «компенсация по уходу за инвалидом или ребенком не предполагает, что гражданин в этот период может работать», передает «Прайм».

«Мы предлагаем рассмотреть законодательное закрепление вопроса частичной занятости, который позволял бы совмещать маме либо гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода», – сказал Котяков на встрече с членами комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

По его мнению, закрепление в законе понятия частичной занятости устранит «правовой вакуум», разрешив людям и подрабатывать, и получать социальные выплаты. Министр в связи с этим обратил внимание на появившиеся возможности работы в дистанционном формате на фоне трансформации рынка труда.

Москва, Наталья Петрова

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