В России зафиксирован рост естественной убыли населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в пятницу, 12 июля, сообщила, что с января по май текущего года в России естественная убыль населения выросла на 45 тысяч человек, при этом рождаемость снизилась на 2,1%.

В сообщении Росстата говорится: «С января по май 2024 года естественная убыль населения выросла с 237 тысяч до 282 тысячи человек. Число родившихся при этом стало меньше на 2,1% и составило всего 501 тысячу детей».

«С начала года разводов в России оформлено на 3,5% больше чем браков. 271 тысяча семей разрушилась, а поженились всего 260 тысяч пар. Смертность с января выросла на 4,6%. Тенденция снижения рождаемости и роста числа разводов в России сохраняется», – отметили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube