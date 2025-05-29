Наблюдатели зафиксировали более сотни нарушений на первом в этом году ЕГЭ

Наблюдатели, которые присутствовали в пунктах проведения единого государственного экзамена, зафиксировали 115 нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«В этом году Рособрнадзор активно привлекает родителей обучающихся, в том числе представителей родительских комитетов, к мониторингу хода экзаменов. Они следят за соблюдением прав выпускников и за ходом экзамена. На первых экзаменах в экзаменационных пунктах присутствовало 4 164 родителя. Общее количество нарушений, зафиксированных родителями, составило 115», – сообщили в пресс-службе.

Среди самых распространенных нарушений, которые отметили родители, – присутствие посторонних лиц в пунктах проведения экзаменов, отсутствие металлоискателей, помощь участникам во время экзаменов со стороны организаторов, невыдача организаторами по просьбе участников экзамена черновиков или дополнительных бланков ответов, перемещение участников ЕГЭ без сопровождения, отсутствие помещений для медицинских работников, отсутствие инструктажа перед экзаменом или неполный инструктаж.

Все нарушения проанализируют и примут меры, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, добавили в ведомстве.

В этом году первый ЕГЭ прошел 23 мая. Порядка 225 тысяч выпускников в 89 регионах сдавали экзамены по истории, литературе и химии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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