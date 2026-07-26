МВД: аферисты обманывают с помощью «забытой» банковской карты

Мошенники разработали новую схему обмана с «забытой» в банкомате картой. Аферисты намеренно оставляет карту в банкомате, а потом обвиняют обнаружившего ее человека в краже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Ничего не подозревающая жертва вынуждена контактировать с оставленной банковской картой, чтобы начать свои операции. В этот момент мошенники разыгрывают обманную схему, воспользовавшись смятением человека.

«Появляется «владелец» со свидетелями, обвиняет человека в краже и требует «решить вопрос на месте», – отметили в МВД.

Кроме того, указали в ведомстве, злоумышленники стали использовать новую телефонную схему со звонком от фальшивого сотрудника банка, который сообщает о блокировке счетов системой «Антифрод» из-за «подозрения в дропперстве».

Москва, Наталья Петрова