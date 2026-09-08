В России появится единый экзамен по русскому для иностранцев

В России разработали проект концепции экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

В настоящее время при поступлении в российский вуз иностранцы должны сдавать экзамен на знание русского языка. Но решение о содержании и форме такого испытания образовательная организация принимает самостоятельно.

«Задача, поставленная главой государства, заключается в том, чтобы ввести единое вступительное испытание, позволяющее объективно проверить владение русским языком», – сказала Ямпольская в интервью РИА «Новости» ко Дню языков народов России.

По ее словам, правительство уже представило доклад о ходе выполнения этого поручения, в котором сообщается о разработке проекта концепции единого экзамена.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube