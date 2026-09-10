В Минздраве сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России

В России потребление алкоголя за последние пять-шесть лет сократилось на 15%, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. По его словам, среднее потребление алкоголя в стране составляет 7,57 литра спирта на человека в год – таковы данные на июль текущего года.

«Важна сама тенденция, поскольку те меры, которые в нашей стране приняты, они дают конкретный результат, связанный со снижением потребления алкоголя. В целом за последние пять-шесть лет – это порядка 15% снижение потребления алкоголя», – цитирует чиновника «Интерфакс».

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что потребление алкоголя и курения в России снижается, о чем говорят данные статистики, которые основываются на объемах продаж.

Ранее сообщалось, что в России снижается производство почти всей номенклатуры алкогольных напитков. На падение объемов выпуска влияют как повышение акцизов, так и поведение россиян. Эксперты указывают, что, население перешло к стратегии экономии на фоне стагнации розничной торговли в натуральном выражении (в килограммах и литрах). Кроме прямого отказа от покупок, потребители массово переключаются на более дешевые аналоги.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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